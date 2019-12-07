المصدر: بغداد - البيان

أكدت نقابة المحامين في ذي قار، رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الهارب جميل الشمري، من قبل ذوي الضحايا في المحافظة، وقالت في بيان إن «ذوي ضحايا قمع التظاهرات في ذي قار رفعوا 200 دعوى قضائية ضد جميل الشمري أمام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار».



من جانبها أكدت مفوضية حقوق الإنسان «مقتل 42 متظاهراً وإصابة 492 آخرين، خلال الأيام الثلاثة الدامية (الخميس، الجمعة، السبت) في محافظة ذي قار»، حين كان الشمري يمسك زمام الأمور في المحافظة. وفي وقت سابق أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الفريق جميل الشمري رئيس خلية الأزمة في ذي قار والمبتعث من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.