100 مليون دولار خسائر شهرية للاقتصاد في غزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

قدرت لجنة شعبية فلسطينية بأن اقتصاد قطاع غزة يتكبد خسائر شهرية بمبلغ 100 مليون دولار بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً.

وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة في بيان إن «الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام الجاري لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا بسبب الحصار الإسرائيلي».

وذكرت اللجنة أن «واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80 بالمئة من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة».

وأفادت بأن «ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 في المئة من قدرتها التشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة».

وعقب رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري بأنه «طالما استمر الحصار الإسرائيلي تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة وعلى أهميتها تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات». وأكد الخضري أن قرابة 85 في المئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالمياً.

وقال إن «ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة العام المقبل هو بسبب هذا الارتفاع المهول في من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية».