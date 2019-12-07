تقدم باتجاه شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن، عن «تقدم» باتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة الى حمدوك الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

وقال حمدوك بمؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس: «الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب».

وأضاف: «هذه القضية تعوق كثيراً من العمليات»، لكنّ المحادثات مع الأمريكيين «تتقدم في شكل جيد جدا» على حد قوله. وتابع «نحن نصل إلى تفاهم افضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معاً».

وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس على الاستثمار فحسب ولكن أيضا على الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وعلى «انفتاح» البلاد بشكل اكبر. ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة إنه يعوق الاستثمار الأجنبي.

وأشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك «لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق» الذي أدى ارتباطه بمتطرفين وبحملات قمع دموية إلى عزل السودان غربياً.