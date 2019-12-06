15 مليون دولار لقاء معلومات عن رجل إيران باليمن

المصدر: واشنطن - وكالات

عرضت الإدارة الأمريكية، أمس، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري في اليمن، قائلاً إن «إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين».

وأوضح برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني الموجود في اليمن ويدعى عبد الرضا شهلات، تورط في مخططات ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة لميليشيا الحوثي.

كما أشار هوك إلى الأسلحة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة أخيراً في مياه بحر العرب، قائلاً في مؤتمر صحافي: «صادرنا أكبر وأخطر شحنة أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن»، وأضاف «على إيران أن تستمع لشعبها وتوقف التدخل في اليمن».

وتعليقاً على التظاهرات التي تعم إيران منذ زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي، قال هوك: «قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات التي شملت مئة مدينة». ودعا هوك للإفراج عن المعتقلين في سجون إيران.

بدوره، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إيران على المتظاهرين وقال إن الولايات المتحدة ستساند المحتجين هناك.

وأدلى ترامب بتصريحه للصحفيين قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع الممثلين الدائمين بمجلس الأمن.