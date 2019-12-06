الإمارات تطلق حملة لدعم القطاع الصحي باليمن

المصدر: الحديدة ـ وام، واشنطن ـ البيان، وكالات

دشنت الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» حملة واسعة لمكافحة الأوبئة الفتاكة، التي عادت بالانتشار في مديريات الساحل الغربي لليمن، بالتزامن مع إطلاق عيادات متنقــلة لمكافحة حمى الضنك في منطقة الشاذلية بمـــديرية المــخا في محافظة تعز.

وتسلمت إدارات المستشفيات العامة والميدانية في مديريات المخا بمحافظة تعز والدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية شحنة من الأدوية والمحاليل المخبرية التي ستمكنها من استقبال مئات الحالات المصابة بالحميات، وتشمل الحملة توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية للقطاع الصحي في مختلف المديريات المحررة بالساحل الغربي يعقبها حملة رش لمكافحة الحشرات الناقلة للأوبئة.

كما سيرت الإمارات عيادة متنقلة لمكافحة حمى الضنك في منطقة الشاذلية بمديرية المخا في تعز، تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والمواطنين.

واستقبلت عيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في يومها الأول 51 حالة مرضية، فيما استقبلت خلال شهر نوفمبر المنصرم 3600 حالة مرضية متنوعة.

ميدانياً، قال مسؤولون أمريكيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية كانت مرسلة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن، فيما أكد الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي أن الأسلحة المضبوطة كانت في طريقها إلى موانئ الحديدة بعد تفريغها في جزيرة كمران.

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