الإمارات: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت الإمارات التزامها بالتكتل الخليجي المؤسسي، انطلاقاً من عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها. وأشارت إلى أنها تتطلع إلى القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض، الثلاثاء المقبل، بكل تفاؤل وأمل.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه في «تويتر»: «نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق».

وتابع في تغريدة لاحقة: «التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوباً».