البارزاني: الإرهابيون أعادوا تنظيم أنفسهم

المصدر: أربيل - وكالات

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، أن «الاعتداءات الإرهابية الأخيرة تدل على إعادة الإرهابيين تنظيم أنفسهم». وفي بيان تعقيباً على الهجوم الذي شنه داعش أول من أمس على قرية غربي خانقين تلتها مواجهة مسلحة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات البيشمركة وإصابة اثنين آخرين بجروح، توجه البارزاني بالعزاء لذوي الضحايا من البيشمركة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقال بارزاني في بيان: «للأسف، أسفر شن الإرهابيين هجوماً على البيشمركة في محيط خانقين، عن مقتل ثلاثة من قوات البيشمركة، نتوجه بتعازينا إلى ذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى». وأضاف أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة مؤشر على أن الإرهابيين أعادوا تنظيم أنفسهم وأنهم باتوا يشكلون تهديداً جدياً على استقرار المنطقة ككل.