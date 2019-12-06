الجيش السوداني يضبط عناصر من «بوكو حرام»

المصدر: الخرطوم ـ البيان، وكالات

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على عدد ستة من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابية داخل الحدود السودانية، وأكدت أنهم يحملون الجنسية التشادية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر حمد الحسن في بيان له إنه واستناداً لعلاقات التعاون الأمني، وفق بروتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان ودولة ليبيا والنيجر وجمهورية تشاد تّم تسليم العناصر الإرهابية للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأكد أن القوات المسلحة على عهدها بتحقيق الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الوطن.