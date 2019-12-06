مسؤولون أمريكيون: إيران نقلت صواريخ بالستية سراً إلى العراق

المصدر: واشنطن- د.ب.أ

ذكر مسؤولو استخبارات أمريكيون أن إيران استغلت حالة الفوضى الحالية في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ البالستية قصيرة المدى في البلاد، ضمن جهود موسعة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبسط نفوذها.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين، الذين لم تكشف عن هويتهم، أن تلك الصواريخ تشكل تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، وقد تعرض القوات الأمريكية للخطر. وأوضح المسؤولون أن إيران «تنخرط في حرب خفية وتضرب دولاً في الشرق الأوسط لكنها تخفي أصل تلك الهجمات لتقليل فرص إثارة رد أو تصعيد القتال».