الإمارات تطلق حملة واسعة لدعم القطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن

المصدر: وام

أطلقت دولة الإمارات حملة جديدة وواسعة لمكافحة الأوبئة الفتاكة التي عادت بالإنتشار في مديريات الساحل الغربي لليمن الشقيق، وذلك في إطار برنامج الإستجابة الطارئة وتلبية لنداء استغاثة أطلقته عدة جهات مختصة.

وتشمل الحملة توزيع كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل المخبرية للقطاع الصحي في مختلف المديريات المحررة بالساحل الغربي يعقبها حملة رش لمكافحة الحشرات الناقلة للأوبئة .

وتسلمت إدارات المستشفيات العامة والميدانية في مديريات المخا بمحافظة تعز والدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية مجموعة من الأدوية والمحاليل المخبرية التي ستمكنها من استقبال مئات الحالات المصابة بالحميات، وذلك تجسيدا للهدف الإنساني المنشود من قبل دولة الإمارات والمتمثل في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

وثمن حسن هنبيق مدير عام مديرية التحيتا و هائل شائع مدير المستشفى في المديرية و سلطان محمود مدير عام مديرية المخا الدور الكبير لدولة الإمارات في توفير العلاج المناسب لأهالي مديريات الساحل الغربي وإنقاذ مئات المصابين بحمى الضنك والملاريا وغيرها من الأوبئة يوميا ..وأكدوا أن دولة الإمارات عودتهم منذ تحرير مديريات الساحل الغربي على سرعة تلبية أي نداء استغاثة.

يشار إلى أن دولة الإمارات، وعبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر"، رفعت مطلع الاسبوع الماضي وتيرة دعمها للقطاع الصحي في مديريات الساحل الغربي بعد عودة انتشار الأوبئة وتسجيل مئات الحالات المصابة يوميا، وعلى رأسها حمى الضنك.