أبو الغيط يؤكد ضرورة التنسيق بين القوات المسلحة العربية

المصدر: القاهرة ـ وام

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة الحرص على التواصل والتنسيق بين القوات المسلحة العربية، معرباً عن دعم الجامعة العربية لجهود دولها الأعضاء في شتى المجالات المشتركة، خاصة العسكري منها الذي يمثل صمام الأمان للأمة العربية.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، وذلك على هامش أعمال الندوة (24) التي تقام بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من 1 إلى 5/‏12/‏2019، لإقرار الدراسة التي أعدها ممثلو الدول العربية حول موضوع «إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية».