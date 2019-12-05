تعيين سفير أمريكي بالسودان لأول مرة منذ 23 عاماً

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعين سفيراً في السودان لأول مرة منذ 23 عاماً، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي التقى حمدوك، أن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، مضيفاً في بيان: «هذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأمريكية السودانية الثنائية خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة».

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أول من أمس، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين. وقالت وزارة الخزانة في بيان، والذي كان أول علامة واضحة على المصالحة «تركزت مناقشاتهم على أجندة الإصلاح الاقتصادي في السودان وأهمية إظهار التزام رفيع المستوى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».