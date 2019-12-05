مسؤول فلسطيني: توسيع الاستيطان بالخليل ينذر بالانفجار

المصدر: رام الله - د.ب.أ

حذّر مسؤول فلسطيني، أمس، من أن إنشاء إسرائيل حياً استيطانياً جديداً في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية «ينذر بالانفجار». وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على «تويتر»، إن «تنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) نفتالي بينت بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع آخر». وأضاف الشيخ أن خطوة إسرائيل المذكورة تتطلب «رداً رسمياً وشعبياً فلسطينياً على هذا التغول الاستعماري الذي يأتي أيضاً في ظل التوجه لضم الأغوار» التي تشكّل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح، الثلاثاء، بأن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان «سيدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم».