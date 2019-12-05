مصرف لبنان: الحد الأقصى لمعدّل الفائدة 5 %

المصدر: بيروت - وكالات

أوعز مصرف لبنان إلى المصارف اعتباراً من أمس، التقيّد بالحد الأقصى لمعدّل الفائدة بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الأجنبية و8.5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية.

وفي تعميم اطلعت عليه «رويترز»، قال المصرف إن هذا سيطبق على جميع الودائع الجديدة، وتلك التي تم تجديدها، اعتباراً من الرابع من ديسمبر.

وبحسب التعميم، فإن على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن التدابير سارية لمدة ستة أشهر.

وكان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، نقل خلال اجتماع، بيانات تظهر أن «المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف» منذ سبتمبر.