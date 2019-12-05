المصدر: بيروت - وكالات

أعلنت ستريدا جعجع، النائب في البرلمان اللبناني، أمس، إلغاء الدورة المقبلة لمهرجانات الأرز الدولية على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت جعجع في مؤتمر صحفي إنه «تم اتخاذ قرار بتعليق مهرجانات الأرز الدولية لصيف العام 2020، لأنه لا قيمة لأي مهرجان أو عمل فني في ظلِّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرُّ بها الشعب اللبناني».

وأضافت أن هذا التعليق يأتي «بعد الموسم الماضي والاستثنائي لمهرجانات الأرز الدولية لصيف 2019، والذي انفرد بمحاكاة وجع اللبنانيين وتطلعاتهم من خلال رسالةٍ أردتُ ولجنة المهرجانات توجيهها إلى أربعة ملايين لبناني، حيّينا فيها صمودهم، ودعوناهم ليبقوا متجذرين في وطنهم».