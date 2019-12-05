آلية لبنانية لعودة اللاجئين السوريين

المصدر: بيروت، دمشق - البيان

اللاجئون السوريون في لبنان يعودون جماعات وفق آلية تنظمها المديرية العامة للأمن العام في كل المناطق اللبنانية، حيث بلغ عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا بلغ حتى الآن 174 ألفاً و470 لاجئاً.

مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، أفاد أمس، بعودة نحو 900 لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن أنه خلال الـ24 الساعة الماضية، عاد 888 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 254 لاجئاً (77 امرأة و130 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 634 شخصاً (190 امرأة و323 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

إزالة ألغام

ومن جهة أخرى قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.29 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 46 عبوة قابلة للانفجار.

وعلاوة على ذلك تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي قام بتنفيذ عملية إنسانية في قرية كرناز بمحافظة حماة، تم من خلالها توزيع 350 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 2.05 طن.