الجيش السوري يتسلّم معبر «سيمالكا» مع العراق

المصدر: دمشق - وكالات

أكد قيادي في «المجلس الوطني الكردي» السوري، أول من أمس، أن ما يعرف بالإدارة الذاتية في شمال سوريا سلّمت معبر «سيمالكا» بين كردستان العراق وسوريا إلى النظام السوري.

وقال عبد الرحمن آبو، إن الإدارة الذاتية «سلّمت معبر «سيمالكا» للنظام السوري، حيث تشرف سلطات الأخير عليه، لكن لم يقم النظام حتى الآن بنشر قواته في المعبر، وإنما يقوم بإدارة المعبر عبر حزب الاتحاد الديمقراطي».

أضاف آبو أن الإدارة الذاتية قامت بتسليم مناطق في شمال شرق سوريا للدولة السورية، ولن يمضي وقت طويل حتى تسلّم كامل المنطقة للحكومة السورية، لافتاً إلى أنه حتى الآن تم تسليم المناطق الاستراتيجية كافة.