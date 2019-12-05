أعلنت مصلحة خفر السواحل إنقاذ 11 صياداً يمنياً في الممر الملاحي الدولي. وقال مصدر مسؤول بالمصلحة، إن المصلحة تلقت بلاغاً من الجانب الأمريكي حول إنقاذهم لـ11 بحّاراً يمنياً كانوا على متن زورق صيد متهالك وكانت كمية من ماء البحر تتسرب إلى داخله، حيث كانوا على وشك الموت والذي صادف مرور سفينة حربية أمريكية أنقذتهم بتاريخ 25 نوفمبر. وأضاف المصدر، أن المصلحة وجهت مباشرةً بتحرك زورقين من ميناء نشطون لاستلام البحّارة من قبل البارجة الأمريكية «يو اس اس فور است شيرمان».

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