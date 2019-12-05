الجيش الليبي يسيطر على السدادة

المصدر: طرابلس ـ البيان

دشن الجيش الوطني الليبي أمس الشهر التاسع من إطلاق عملية «طوفان الكرامة» ببدء عملياته في جبهة تحرير سرت الكبرى بالسيطرة على منطقة السدادة (90 كيلومتراً جنوب شرق مصراتة).

وتعتبر السدادة موقعاً إستراتيجياً مهماً يربط بين مدن سرت ومصراتة وبني وليد، قالت غرفة عمليات الكرامة إن الوحدات العسكرية للكتيبة 166 مشاة حررته أمس بالكامل في هجوم مفاجئ على الميليشيات التي كانت تبسط نفوذها عليه. وقالت الكتيبة 166 إن وحداتها وصلت إلى المنطقة، وفرضت سيطرتها على قلعة السدادة التي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية .

إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة «استهداف تمركز للميليشيات تحت كوبري الدرن في منطقة قرجي داخل العاصمة بعملية نوعية وحالة من الرعب تسود الميليشيات داخل طرابلس»، بحسب تعبيره.