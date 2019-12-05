"التعليم العالي العراقية ": زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات بنسبة 100%

المصدر: بغداد - البيان

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية وبنسبة 100% «وفق المعادلات الأصولية». وقالت الوزارة في بيان إن «وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ترأس اجتماعاً لمجلس التعليم الجامعي الأهلي».

وأضاف البيان، أن «الاجتماع تضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الأهلية كافة وبنسبة 100% وفق المعادلات الأصولية المعتمدة لاستيعاب أعداد الطلبة المتقدمين، ومضاعفة أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة المنحة المجانية لاستيعاب عدد إضافي من الطلبة المتقدمين المشمولين بقنوات ذوي الشهداء، والأيتام والدخل المحدود، ومنتسبي الحشد الشعبي على أن يتم استثناء الطلبة المقبولين ضمن قنوات القبول المركزي والموازي والأهلي، فضلاً عن مراعاة الطلبة بموضوع تخفيض أجور الدراسة وفق أقساط تناسب حالات الطلبة».