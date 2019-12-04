بالفيديو.. عاهل الأردن يشارك متطوعين في صيانة إحدى المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

في رسالة موجهة إلى الشباب الأردني لحثهم على العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام. فاجأ العاهل الأردني عبد الله الثاني مجموعة من المتطوعين الأردنيين، من بينهم عدد من أصحاب الهمم بزيارة أثناء مشاركتهم بأعمال صيانة مدرسة "الحلابات الشرقي الثانوية للبنين" في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء.

وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية فإن أعمال الصيانة الأردنية تأتي ضمن حملة بعنوان "لتزهو مدارسنا" إحدى حملات "أردن النخوة".

وأوضحت الصحيفة أن العاهل الأردني شارك بأعمال الصيانة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة بنفسه، وقد رافقه عدد من المتطوعين من مختلف محافظات المملكة الأردنية للمشاركة في صيانة المدرسة.