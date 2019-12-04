قرقاش: الفساد لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الفساد لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها، مشيراً إلى أن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر" أتابع المشهد المحيط والمقلق في أكثر من دولة عربية وأرى أن اعادة استنساخ التجارب المتأزمة لن يقود إلا إلى المزيد من الأزمات، وبالمقابل فإن التعامل الجدي مع مطالب الناس وإعادة هيكلة المنظومة السياسية والإدارية تبقى الخيار الضروري برغم صعوبته".



وأضاف " ولعل لدول الخليج العربي تجارب مفيدة في هذا الجانب، فالمسألة لا تقتصر على الإمكانيات المادية فحسب بل في جوهرها الإرادة السياسية المقتنعة بأن احتياجات ومطالب المواطن هي بوصلة المسار الحكومي وأن الفساد المستشري لا يستقيم مع مطالب الدولة القوية ومؤسساتها".

وختم معاليه " فما نشهده في أكثر من دولة عربية أزمات هيكلية ومعيشية حادة تتطلب حلولا جذرية تعالج مطالب المواطن المشروعة، فهي ليست بالرياح العاتية التي سترحل كما يتمنى بعض أصحاب القرار بل حالة متأزمة لا بد من التعامل معها بموضوعية وقناعة وتواضع".