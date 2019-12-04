المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

المصدر: وام

أعلنت المملكة المغربية اليوم تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و 39 عاما.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه في إطار الجهود المتواصلة للتصدي للخطر الارهابي، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الشرطة الوطنية الاسبانية، اليوم، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ "داعش" وحاملة لمشاريع إرهابية تتكون من أربعة عناصر.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية أسفرت عن ايقاف ثلاثة عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار (نواحي الناضور)، من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية - العراقية، تزامنا مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الاسبانية.

وأضاف أن التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية المتشبعين بالفكر المتطرف لتنظيم "داعش" انخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمصرع الخليفة المزعوم لهذا التنظيم الارهابي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأبحاث أظهرت أن عناصر هذه الخلية كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية - العراقية، وكذا التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية استجابة للدعوات المتكررة لقادة "داعش" التي تستهدف مختلف دول العالم.

وذكر أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة ومعدات الكترونية وهواتف نقالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف.

وخلص البلاغ الى أنه سيتم تقديم المتشبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

