رئاسة الجمهورية في الجزائر تستدعي وزير الداخلية

المصدر: د ب ا

قال تقرير إخباري إن رئاسة الجمهورية في الجزائر استدعت مساء أمس الثلاثاء، وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، للاستفسار عن التصريحات المسيئة جداً التي أطلقها بحق معارضين للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري.

ونقل تلفزيون " البلاد" عن مصادر لم يسمها، أن الرئاسة استدعت دحمان لطلب توضيحات منه بشأن العبارات الصادمة التي استخدمها في تعليقه على مواقف المعارضين للانتخابات الرئاسية.

وأكد ذات المصدر أن احتفاظ دحمون بمنصبه في الحكومة من عدمه لم يحسم بعد.

كان دحمون انتقد خلال جلسة بمجلس الأمة الثلاثاء، بشدة من وصفهم بـ" أشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر. كما ذهب إلى نعت البعض منهم بأوصاف غير لائقة، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.