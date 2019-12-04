عون يؤكد العمل على إيجاد حلول لأزمة لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، العمل على إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة. وشدّد، خلال لقائه أعضاء مجموعة «حوار وجسور» أمس، «على استمرار عملية مكافحة الفساد»، مجدداً الدعوة للبنانيين إلى «المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن».

وركز الرئيس اللبناني «على دور القضاء بعد التعيينات الأخيرة التي من شأنها المساعدة في محاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة».

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية شمالاً وجنوباً، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، للمطالبة ببدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. وتجمع عدد من المحتجين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت.