الجارالله لـ«البيان»: العلاقات الإماراتية الكويتية عميقة وتاريخية

المصدر: الكويت - أحمد الأسعد

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، على عمق العلاقات الأخوية والمتميزة التي تربط الكويت والإمارات، مشيراً إلى حرص القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين على تعزيز تلك العلاقات التاريخية وتنميتها في كافة المجالات.

وتقدم الجارالله في تصريح لـ «البيان»، على هامش حضوره حفل سفارة الدولة لدى الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، بخالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

وأوضح أن الإمارات حققت خلال تلك السنوات إنجازات تاريخية ملموسة في مختلف جوانب الحياة، مبيناً أن هذه الإنجازات تتواصل بما يخدم كافة أبناء الإمارات في ظل القيادة الحكيمة التي سعت إلى توفير كل أشكال الحياة الحرة الكريمة لهم على كل المستويات التعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها.

وأشار إلى أن الإمارات نالت إعجاب العالم كله لما حققته من إنجازات على كافة الصعد، منوهاً بالاحتفالية العالمية التي ستستضيفها الدولة العام المقبل وهو الحدث العالمي (اكسبو 2020) الذي سيقام في إمارة دبي، ما يعكس حجم المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الإمارات ودورها على مستوى المنطقة والعالم.

وختم الجارالله تصريحه بالتأكيد على أن الكويت لن تنسى موقف الإمارات المشرف والداعم لها إبان فترة الغزو الغاشم عام 1990، لافتاً إلى مشاركتها في التحالف الدولي لتحرير الكويت، وموقف القيادة الإماراتية وعلى رأسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي فتحت قلوبها لأبناء الكويت واستضافت أعداداً كبيرة من الكويتيين خلال تلك الفترة، وفرت لهم كل الرعاية الممكنة. وكانت سفارة الدولة لدى الكويت، أقامت حفلاً بمناسبة العيد الوطني الـ48 حضره عدد من كبار المسؤولين الكويتيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيمين في الكويت من مختلف سفارات دول العالم، وحشد كبير من الإماراتيين المقيمين في الكويت إلى جانب أشقائهم الكويتيين والمقيمين في البلاد، حيث قدموا التهاني لسفير الدولة صقر الريسي وأركان السفارة بهذه المناسبة العزيزة.

وفي سياق متصل، تزينت أبراج الكويت الشهيرة، بأعلام الإمارات تعبيراً عن مشاركة الأشقاء في الكويت لاحتفال دولة الإمارات بيومها الوطني، كما جالت مجموعة من سيارات المواطنين الإماراتيين المزينة بأعلام الدولة والقيادة الحكيمة شوارع الكويت الرئيسية ابتهاجاً واحتفالاً بهذه المناسبة.