إضراب عمال سكك الحديد يربك حركة النقل في الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

بدأ عمال سكك الحديد في الجزائر، أمس، إضراباً مفاجئاً عن العمل، مما تسبب في وقف حركة النقل على مستوى العديد من الخطوط المحلية والوطنية. وأعلنت الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية عن تعليق مؤقت لرحلات القطار ضاحية الجزائر العاصمة، على خلفية حركة احتجاجية مفاجئة لعمال بعض محطات القطارات.

وأوضحت الشركة أنها اضطرت لإلغاء بعض الرحلات بسبب هذا الاحتجاج ( الإضراب)، داعية المسافرين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنقلاتهم في انتظار تسوية وضعية السير العادي للقطارات في أقرب وقت. وكشفت مصادر أخرى، أن الإضراب مس أيضاً مدناً عدة بينها تيزي وزو والبليدة القريبتين من العاصمة الجزائرية.