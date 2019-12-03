تبرعات لاستبدال سيارة ناشطة احترقت في مناوشات ببيروت

المصدر: بيروت - رويترز

كانت المحتجة اللبنانية فرح مرعي (30 عاماً) في بيتها عندما نما إلى علمها أن سيارتها، التي كانت متوقفة على بعد أكثر من 100 متر من ساحة الشهداء، احترقت أثناء مناوشات ببيروت في الآونة الأخيرة.

وبعد أن هرعت إلى مكان السيارة، اعترت فرح نوبة ضحك، وأخذت تلتقط لنفسها صوراً بجانب حطام السيارة وهي تشير بعلامة سلام. وعن ذلك، قالت فرح: «أنا كنت بالبيت لما سمعت الخبر إنه احترقت السيارة فجيت لهون دُغري، يعني لبست وجيت وشفت السيارة محروقة، فردة فعلي كانت هي الضحك».

وتعاطف المحتجون مع صورة فرح وسيارتها، فدشنوا حملة لجمع تبرعات فيما بينهم لشراء سيارة جديدة لها.

ووصفت فرح إحساسها بما فعله المحتجون من أجلها، فقالت: «شعور لا يوصف، الدعم يا اللي أجاني، الحب من العالم يلي أجاني، وقفت كل ها الشباب حدي، يجيني رسائل من ناس ما بعرفهن حاكين حكي يعني أنا عن جد مصدومة صراحةً، وكبر قلبي وكتير... الحب الحب الحب يا اللي موجود هو موجود وما تاخدوه منا».

وقال محتج يدعى ليل درزي: «والحمد لله أخدت ضجة كتير حلوة، وفيه كتير أيادي بيضاء ساعدتها لفرح وهيدا شي كتير حلو. إنه هون بينه الشعب اللبناني كلهن إيد وحدة كان عن جد وصّل رسالة لكل العالم إنه ما فيه شي بيوقفنا، نحنا ماشيين».

ويشهد لبنان احتجاجات مستمرة منذ ستة أسابيع يغذيها غضب الناس مما يقولون إنه تفشٍّ للفساد بين السياسيين الطائفيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود. ويطالب المحتجون بإقصاء الطبقة الحاكمة بالكامل وإبعادها عن سدة اتخاذ القرار.