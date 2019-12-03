الأمن العراقي يعتقل نائب البغدادي في كركوك

المصدر: د ب ا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي كان نائباً لزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، إلقاء القبض على الإرهابي، الملقب أبو خلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار"، بحسب وكالة الأنباء العراقية(واع).

وأوضحت الخلية أنه "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل منصب نائب أبو بكر البغدادي، وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في نهاية شهر اكتوبر الماضي أن قوة امريكية قتلت البغدادي رفقة عدد من مساعديه في سوريا.