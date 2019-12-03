16 قتيلا إثر حريق في مصنع في الخرطوم

المصدر: أ ف ب

قتل 16 شخصا وأصيب العشرات إثر حريق ناجم عن انفجار في مصنع في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، على ما أفاد أطباء وشهود.

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في السماء بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم.

وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد في تقرير أولى أن 16 شخصا قتلوا واكثر من تسعين اصيبوا .

وأشارت اللجنة إلى أن الضحايا نقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، داعية الكوادر الطبية إلى الاسراع اليها للمساعدة في إسعاف المصابين.

وأعلن التلفزيون الرسمي وقوع "خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات".

وقال موظف في شركة مجاورة للمصنع لفرانس برس إنّ "صوت الانفجار كان عالياً وأن عددا من السيارات التي كانت متوقفة في المجمع أصابته النيران".

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.