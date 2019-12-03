13 قتيلاً باكستانياً في حريق مأساوي بالأردن

المصدر: عمّان - وكالات

لقي 13 باكستانياً، بينهم 8 أطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر أمس في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال إياد العمرو المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا في الحريق الذي نشب بعد منتصف الليل وتظهر المؤشرات الأولى أنه نجم عن تماس كهربائي.

ونقلت قناة «المملكة» الرسمية الأردنية عن العمرو قوله إن «المتوفين هم ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد»، مشيراً إلى أن «الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي». وأضاف أن الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الاثنين.

وذكر مصدر آخر بالدفاع المدني أن عائلتين كانتا تسكنان أحد بيوت الصفيح التي تؤوي العمال المهاجرين، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الواقعة.

بيت الصفيح

وقال بيان صادر عن الدفاع المدني إن الحريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان. وأوضح أن الضحايا «تعرضوا لحروق بالغة في الجسم»، بينما سادت حالة من «الهلع والخوف» بين المصابين.