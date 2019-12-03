عشائر النجف تطالب بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين

المصدر: النجف-وكالات

طالب شيوخ عشائر النجف في العراق بمحاكمة كل المتورطين في قتل المتظاهرين. وشدد شيوخ العشائر خلال مؤتمر عقد في النجف، أمس، على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين.

وفي تطور سابق، أفادت مصادر باستمرار قطع جسري الزيتون والحضارات وفتح جسري النصر والسريع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. فيما وصلت وفود طبية إلى الناصرية لنقل الحالات الحرجة من الجرحى إلى محافظات أخرى خارج محافظة ذي قار.

من جهة أخرى، تستمع محكمة استئناف ذي قار لشهادات الناجين مما يعرف إعلامياً بمجزرة الناصرية.

يأتي ذلك فيما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الحيدري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: رئيس مجلس النواب يرسل لجنة الأمن إلى محافظتي ذي قار والنجف للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم تقرير نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف الحيدري إن محافظة ذي قار تشهد استقراراً أمنياً ونؤكد أهمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية وعدم السماح بدخول المندسين.