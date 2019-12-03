الأردن يدين قرار بناء مستوطنة جديدة في الخليل

المصدر: عمان- وكالات

دانت المملكة الأردنية، أمس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة، في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان نقلته وكالة «صفا» الفلسطينية للأنباء، إن «الأردن يدين إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل».

وأشار الصفدي إلى أن القرار يشكل خرقاً للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام. وأكد «ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان»، مشيراً إلى أن «لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».

وحذر الصفدي من أن «استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوّض حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع، ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم».

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أمر الأحد، بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة جديدة في سوق «الحسبة» المركزية بالبلدة القديمة من المدينة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية.