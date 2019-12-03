اشتية: الانتخابات مدخل إنهاء الانقسام

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، أن الانتخابات الفلسطينية هي المدخل الأساسي والديمقراطي لإنهاء الانقسام.

وجدد رفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية وخاصة في مدينتي القدس والخليل المحتلتين، مشيراً إلى أن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن اشتية قوله، في مستهل جلسة الحكومة، أمس، في رام الله، إن استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي.

ووجه اشتية رسالة تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد قال فيها أهنئ أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم بمناسبة بداية احتفالات الأعياد المجيدة. وقال: لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى أسرانا نور الحرية.