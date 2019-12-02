استقالة والي باجة في تونس بعد كارثة انقلاب حافلة

المصدر: د ب ا

أعلن والي باجة التونسية استقالته اليوم الاثنين عقب وفاة 26 شخصاً في حادث انقلاب حافلة أمس الأحد.

وقدم الوالي سليم التيساوي استقالته الى رئاسة الحكومة "لأسباب شخصية"، بحسب ما أفادت به وكالة الانباء التونسية.

وتأتي الاستقالة بعد يوم واحد من حادث المرور المروع الذي ذهب ضحيته 26 من الشباب، وإصابة نحو 20 شخصاً.

وسقطت الحافلة من منحدر في واد بمنطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة، حينما كانت في رحلة سياحية نحو مدينة عين دراهم شمال غرب البلاد.

ويقول شهود من منطقة الحادث إن الطريق شديد الانحدار، وبه منعرج حاد ويصعب التعامل معه عند قيادة عربات ذات حمولة لا سيما للوافدين لأول مرة على الجهة.

ورجح الوالي أن يكون الحادث قد جد بسبب خلل بالحافلة أو الإفراط في السرعة، مضيفا أن حالة الطريق "عادية".