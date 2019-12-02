تونس تنتهي من معبر حدودي مع الجزائر

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت الحكومة التونسية أمس انتهاء أشغال تهيئة المعبر الحدودي مع الجزائر في ولاية توزر جنوب غربي البلاد بكلفة ناهزت 10 ملايين دينار تونسي.

ودشن رئيس الحكومة يوسف الشاهد معبر «حزوة» أمس، حيث يتوقع أن يستقطب مليوناً و800 ألف مسافر في العام.

وقال الشاهد «سيبدأ التبادل التجاري في خلال أسبوع عبر هذا المعبر وسيخلق ديناميكية كبيرة في ولاية توزر ومناطق الجنوب بشكل عام كما ستخلق الفضاءات التجارية في المعبر فرص عمل في المناطق الحدودية».

وأضاف الشاهد: «سيمنح المعبر حركة للموانئ على السواحل (الشرقية) في جرجيس وقابس وصفاقس، ومن المهم أن تكون ظروف الاستقبال على أحسن ما يرام للوافدين الجزائريين».