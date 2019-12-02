اشتداد معارك الضالع وقتلى للميليشيا بالحديدة

المصدر: عدن - البيان

اشتدت المعارك في أطراف محافظة الضالع جنوبي اليمن، أمس، بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي التي حشدت أعداداً كبيرةً من مقاتليها بهدف استعادة بعض المواقع التي خسرتها في أطراف مديريتي قعطبة والحشا، فيما لقي العشرات من عناصر الميليشيا مصرعهم في محاولة تسلل جنوبي محافظة الحديدة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن مواجهات عنيفة دارت بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي عند محاولة الأخيرة مهاجمة مواقع تتمركز فيها الوحدات المشتركة في جبهة «الحرَّة» بحبيل يحيى، شمال شرقي مديرية الحشاء، جنوب غربي معسكر الجُب الاستراتيجي، الواقع على الجنوب الغربي لمدينة الفاخر.

وقالت المصادر إن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة في واحدة من أعنف المواجهات التي يخوضها الطرفان. وتعثر على الميليشيا انتشال جثث قتلاها المبعثرة في الشعاب، بعد الزج بهم في مواجهات أشبه بالانتحارية أمام صمود القوات المشتركة.

المصادر بيّنت، أن مواجهات عنيفة دارت في الوقت ذاته في مناطق شليل وشخب وبتار، شمالي وشرقي وغربي مركز الفاخر، بمديرية قعطبة، حيث تسعى الميليشيا الحوثية إلى تحريك مختلف جبهاتها بالفاخر والحُشا على الجهات الشمالية والغربية، والجنوبية الغربية، بهدف تحقيق أي تقدم لرفع الروح المعنوية لمقاتليها، بعد الهزائم التي لحقت بهم في هذه الجبهات. أما في الحديدة، فقد ذكرت القوات المشتركة أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرون خلال التصدي لهجمات شنتها الميليشيا على مناطق متفرقة جنوبي المحافظة، حيث استقبلت مستشفيات صنعاء والحديدة أكثر من 35 جثة لهؤلاء الذين لقوا مصرعهم في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه.

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فقد أصيب القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو أبو نصر اللاحجي، وهو المسؤول عن زراعة الألغام في جبهات الحديدة، وذلك أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس.