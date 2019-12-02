السعودية تستهل رئاستها لمجموعة العشرين

المصدر: الرياض - وكالات

استهلّت المملكة العربية السعودية، اعتباراً من أمس، رئاستها لمجموعة العشرين، التي تستمر حتى نهاية نوفمبر من العام 2020، وصولاً إلى انعقاد قمة القادة بالرياض في يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

هذا وأشادت السعودية بجهود اليابان وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019، وأكدت مواصلتها دعم الجهود في تحقيق التعاون العالمي.

وستركز السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام، وهو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على الأرض، وتشكيل آفاق جديدة. ووجهت السعودية الدعوات إلى عدة دول عربية وأجنبية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية، لحضور أكثر من 100 اجتماع ومؤتمر ستعقد خلال العام.