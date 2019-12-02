اتهام سوري لأمريكا بمحاولة التدخل في عمل لجنة الدستور

المصدر: دمشق - د.ب.أ

استنكرت الخارجية السورية ما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة التدخل في عمل اللجنة المعنية بوضع دستور جديد للبلاد.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن «البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة في جنيف يؤكد مرة أخرى وبشكل قاطع محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة وآخرها الآن بتدخلها بعمل اللجنة».

وأضاف أن بلاده تؤكد أن هذا الحوار سوري - سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، وأن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص جير بيدرسون ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة.