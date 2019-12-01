مستوطنون يقتحمون الأقصى

المصدر: وام

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 86 مستوطنا و20 موظفا من حكومة الاحتلال و32 طالبا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية اليوم الأحد نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من رفح وخانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.