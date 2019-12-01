شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة الماضية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بيت عوا في الخليل.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: «الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد فلسطيني لم تعرف هويته بعد، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب بيت عوا».

في سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لم تسمح لطواقمنا بدخول منطقة استشهاد الشاب قرب بلدة بيت عوا. وكانت جمعية الهلال الأحمر أفادت بأن الطواقم الطبية التابعة لها في الطريق إلى مفترق بلدة بيت عوا بعد بلاغ عن وجود مصاب برصاص جيش الاحتلال.