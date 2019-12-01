الجيش السوري يستخدم «مركبة الثلج» لإطلاق النار

المصدر: موسكو - وكالات

يستخدم الجيش السوري شتى أنواع المدفعية ضد الإرهابيين. وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، نشط الجيش السوري في استخدام مدافع الهاون ضد المجموعات الإرهابية جنوب شرقي محافظة إدلب في الفترة الأخيرة.

ويعتبر هاون «2 بي11» عيار 120 ملم، وهو جزء أساسي من قطعة المدفعية الروسية الصنع المسماة «ساني» (هذه الكلمة الروسية تعني مركبة الثلج) أحدث هاون بحوزة الجيش السوري. وكانت المرة الأولى التي رُصد فيها هذا الهاون في سوريا في عام 2015، حسب «روسيسكايا غازيتا».

​ويبلغ مداه الأقصى 7100 متر والمدى الأدنى 480 متراً. وتصل السرعة الابتدائية لقذيفته إلى 325 متراً في الثانية. ويقدر الهاون على إطلاق 15 قذيفة في الدقيقة. ويبلغ وزنه 210 كيلوغرامات. وتجرّه أو تنقله سيارة «غاز 66» أو «أورال».