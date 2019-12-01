تركيا وروسيا تسيران الدورية البرية المشتركة الثانية عشرة في شمالي سوريا

المصدر: دمشق-وكالات

سيّرت القوات التركية والروسية، أمس، الدورية البرية المشتركة الثانية عشرة في شمالي سوريا، بموجب الاتفاق الروسي ـ التركي المبرم الشهر الماضي. وانتشرت الدورية البرية المشتركة على محور القامشلي - ديريك، وشاركت فيها 4 مركبات برية من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

ويأتي تسيير هذه الدوريات بموجب الاتفاق الذي جرى بين تركيا وروسيا في سوتشي، في 22 أكتوبر الماضي.

وجاء الاتفاق بعدما شنت تركيا عدوانها في الشمال السوري بزعم إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها، وإنشاء «منطقة آمنة». وعلق الجيش التركي العملية بعد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب القوات الكردية من تلك المنطقة.