أبو مازن يدعو لاعتراف أوروبي جماعي بفلسطين

المصدر: رام الله-د.ب.أ

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، أمس، إلى اعتراف أوروبي جماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين.

وأكد عباس في بيان عقب استقباله في رام الله الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميجيل موراتينوس، على أهمية دور أوروبا كقوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية، وذلك من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أطلع عباس المسؤول الأممي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية من «مأزق حقيقي جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية».