إسرائيل تجدد غاراتها على غزة

المصدر: غزة-د.ب.أ

أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس للمرة الثانية خلال ساعات على قطاع غزة بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت في غارتين موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مواقع لحماس من بينها مجمع عسكري «ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة قبل الماضية».

وكانت طائرة إسرائيلية قصفت الليلة قبل الماضية موقع رصد يتبع لحركة حماس في شرق مدينة غزة. ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب استشهاد فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب القطاع.