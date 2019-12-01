رداً على لصوصية الحوثي.. إضراب في صنعاء

المصدر: عدن - وكالات

شهدت محافظة صنعاء حالة عصيان مدني طالت عدداً من القطاعات الخدمية والمهنية وذلك احتجاجاً على النهب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإيرانية على شكل ضرائب غير مشروعة وإتاوات تحت تهديد السلاح.

وأبرز قطاعين طالهما الإضراب، قطاع الجزارين ومحلات الانترنت التي بدأت الإضراب عن العمل وإطفاء جميع الشبكات.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت أعلنت في العاصمة صنعاء بدء الإضراب عن العمل وإطفاء جميع شبكات الإنترنت، احتجاجاً على رفع مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء أسعار باقات الانترنت.

وقالت النقابة إن ما قامت به المؤسسة حرب على أصحاب شبكات الإنترنت، حتى لا يربحوا من الخدمة التي يقدمونها.