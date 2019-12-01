لغم حوثي يبتر قدم فتاة

المصدر: عدن - وكالات

أصيبت فتاة بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، بأحد شعاب مناطق التماس الواقعة بين مناطق سيطرة الحوثي جنوب دمت وقرى شمال مريس في محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن الفتاة اعتصام الحاشدي ( 18 عاماً) تعرضت لانفجار لغم أرضي، أثناء قيامها بجمع العشب في سايلة شعب اللجام الواقعة بين قريتي الجبهة ومحقن.

وتسبب الانفجار بحسب المصدر في بتر قدمي الفتاة التي جرى إسعافها إلى الجبارة، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفيات الضالع وعدن وهي بحالة صحية حرجة للغاية.

وتحصد الألغام والمتفجرات التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها شمال وغرب محافظة الضالع، أرواح المدنيين، وفي المقدمة النساء والأطفال.

وتتعمد الميليشيا وضع ألغام ضد الأفراد بالقرب من الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية في المناطق المحررة، من أجل إسقاط ضحايا مدنيين وتعطيل الحياة العامة وضرب معيشة السكان في مناطق التماس مع القوات اليمنية المشتركة.