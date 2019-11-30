جرحى في انفجارات تهز كركوك

المصدر: وكالات

أصيب 16 مدنيا، السبت، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في محافطة كركوك شمالي العراق، وفق ما أكدت مصادر أمنية وطبية عراقية.

وأوضحت المصادر أن التفجيرات استهدفت شارع أطلس وجسر الرشيد ومنطقة دوميز وسط المحافظة العراقية.

وأكدت أن السلطات العراقية فرضت طوقا أمنيا حول مواقع التفجير، فيما لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن نوعية الإصابات، ولا عن الجهة التي تقف وارء التفجيرات.

ويأتي هذا التفجير بعد يوم من مواجهات عنيفة قتل خلاله 15 متظاهرا، وجرح نحو 60 آخرين من جراء اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق، التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية.

وعلى صعيد آخر لقي خمسة متظاهرين عراقيين مصرعهم برصاص ميليشيات مسلحة، الجمعة، في محافظة النجف جنوبي العراق، وسط احتجاجات عارمة في البلاد ضد فساد الطبقة الحاكمة وتردي الخدمات الأساسية.

ويأتي تصاعد العنف، في مختلف أرجاء العراق، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، نيته تقديم استقالته أمام مجلس النواب العراقي.