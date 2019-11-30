إحباط محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية في الجزائر

المصدر: الجزائر - وكالات

أحبطت مفرزة للجيش الجزائري أمس محاولة للالتحاق بالجماعات الإرهابية، فيما أفشل حرس الحدود محاولات للتهريب وتوقيف 28 مهاجراً غير شرعي في ولايات عدة من الوطن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته أمس على موقعها الرسمي، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، شخصاً لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بعين ڤزام، (10) أشخاص وحجزت (04) سيارات رباعية الدفع و(02) جهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بكل من تلمسان وعين أمناس وسوق أهراس، (28) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.