شهيدان فلسطينيان بينهما طفل برصاص الاحتلال

المصدر: المحتلة - البيان، وكالات

استشهد الطفل الفلسطيني فهد محمد وليد الأسطل (16 عاماً) الليلة الماضية وأصيب أربعة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب غزة كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بأن الطفل الأسطل استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في البطن، فيما أصيب أربعة آخرون، عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على السياج العنصري الفاصل شرق المدينة الرصاص الحي على تجمع لعشرات الفلسطينيين.



وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن الشاب الفلسطيني رائد رفيق السرساوي (30 عاماً) ارتقى متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة في الـ13 من الشهر الجاري.

وكان 36 فلسطينياً استشهدوا وأصيب المئات خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر لمدة ثلاثة أيام وطال كل محافظات قطاع غزة.

على صعيد آخر، صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عشرات المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واستولت على مركبتين.

وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال صورت عشرات المنازل في منطقة بيت زعته شرق البلدة، تعود لعائلات: عوض، وصبارنة، وأبو ماريا.

وذكرت المصادر أن هذه المنازل منها ما هو مأهول بالسكان منذ سنوات، ومنها ما هو قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تسلم أصحابها بين الفينة والأخرى إخطارات تقضي بهدمها، ووقف البناء. القدس